Fussball Frauen 1. Liga – Klotenerinnen verpassen Coup im Tessin Die Unterländerinnen führten bei Spitzenklub Gambarogno bis zur 90. Minute 2:1. red

Nina Suter (links) schoss für Kloten in Gambarogno den zwischenzeitlichen 2:1-Führungstreffer. Foto: Leo Wyden

Beim Erstligaspitzenteam Gambarogno erreichten die Frauen des FC Kloten ein 2:2. Trotzdem ist für die Unterländerinnen ärgerlich, dass sie den Ausgleich in der 90. Minute hinnehmen mussten. «Vor dem Spiel hätten wir für ein Remis unterschrieben, aber so, wie es dann gelaufen ist, haben wir am Schluss zwei Punkte verloren», berichtete Goaliefrau Seraina Moscon nach der Partie. Die 25-Jährige ärgerte sich darüber, weil die favorisierten Tessinerinnen aus drei Torchancen zwei Goals erzielten. Dank intensivem Pressing in den ersten 75 Minuten störten die Gäste Gambarogno bereits im Spielaufbau. (red)