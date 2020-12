Eishockey U20-Elit – Klotens Junioren sind auf Kurs Das Team des neuen Trainers Juhani Suomalainen verlor zwar gegen den Tabellenzweiten Lugano 0:3, hat aber auf Rang 9 einen deutlichen Vorsprung. Markus Wyss

Eine Chance für Kloten, mit der Nummer 6 Greg Halberstadt. Aber auch hier sind die Luganesi um Torhüter Thibault Fatton in Überzahl. Foto: Leo Wyden

Nachdem Kloten in den vergangenen zwei Saisons die Playoff-Viertelfinals bei den U20-Elit Junioren verpasst hat, waren die Flughafenstädter in dieser Saison auf gutem Weg, wieder die K.o.-Phase zu erreichen. In den ersten 13 Meisterschaftsrunden gab es sieben Siege. Seither harzt der Flug der Jungflieger etwas. In den vergangenen sieben Matchs resultierten nur noch zwei Erfolge, bei fünf Niederlagen.

Spieltelegramm Infos einblenden Kloten – Lugano 0:3 (0:1, 0:1, 0:1). Swiss Arena. Keine Zuschauer. – SR: Steiner, Baggenstoss, Blatti/Amport. – Tore: 8. Cjunskis (Leone, Villa) 0:1. 31. Leone (Mini) 0:2. 60. (59:31) Marco Zanetti (Brian Zanetti/ins leere Tor) 0:3. – Strafen: Kloten 2x2 Minuten, Lugano 5x2 Minuten. – Kloten: Riesen; Kälin, Kasper; Deussen, Wegmann; Hintermann, Reinbacher; Mätzener; Schreiber, Bardh, Lekic; Markun, Hauri, Greg Halberstadt; Basic, Ogi, Tschofen; Ferguson, Kreis, Bukowski; Kauth. – Lugano: Fatton; Brian Zanetti, Ugazzi; Snellmann, Villa; Mini, Näser; Stornetta, Ebi; Cortiana, Canonica, Werder; Bacciarini, Molinaro, Marco Zanetti; Pedrazzini, Cjunskis, Leone; Bossi, Brazzola, Paolella . – Bemerkung: 52. Lattenschuss Canonica (L).