Eishockey: Derbyniederlage der U20-Elit – Klotens Nachwuchs verliert Punkte im Kampf ums Playoff Die U20-Elit-Junioren des EHC Kloten unterliegen im Prestigeduell Kantonsrivale GCK Lions 2:3. Zwei Tage zuvor war ihnen in Zug noch ein glänzender Auftritt gelungen. Markus Wyss

Harrison Schreiber (links, hier im Duell mit Till Etter) war auch im Derby gegen die GCK Lions stärkster Klotener. Ihm gelingt das 1:0. Foto: Sibylle Meier

Um zwei Dinge ging es in dieser U20-Elit-Partie zwischen Kloten und den GCK Lions: Zum einen wollen beide Teams in die Playoffs. Dafür braucht es am Ende der Qualifikation Rang 8 unter den 12 Teams. Die Unterländer haben momentan 29 ihrer 44 Qualifikationspartien bestritten und belegen mit 40 Punkten genau diesen angestrebten 8. Platz. Die GCK Lions dagegen sind mit 28 Zählern aus ihren bisherigen 31 Meisterschaftsspielen Zwölfte und damit Tabellenletzte.