Fussball: Erfolg in der 2. Liga – Kluge Wechsel bescheren dem FC Bassersdorf drei Punkte Das Team des neuen Trainers Nicola Lombardi sah nach der Pause in Töss wie der Verlierer aus. Doch in der 88. Minute gelang dem Absteiger der Treffer zum 2:1-Sieg beim Aufsteiger. Markus Wyss

Geschickte Taktik: Janick Duske (rechts) gehörte zu den drei eingewechselten Bassersdorfern, die ihre Mannschaft gegen bereits müde gelaufene Tössemer (im Bild Uli Ramadani) zum Sieg führen sollten. Madeleine Schoder

«Wenn ein Team aus der 2. Liga interregional absteigt, muss es aufpassen, dass es in der regionalen 2. Liga nicht auch wieder in den Abstiegsstrudel gerät», sagte Guido Altorfer, der Leiter Kommunikation des FC Bassersdorf, am Rande der Partie in Töss. Die Winterthurer waren mit null Punkten aus den ersten drei Meisterschaftsspielen gestartet. Bassersdorf hatte mit je einem Sieg, einem Remis und einer Niederlage vier Zähler auf dem Konto. Für den Absteiger, der im Sommer ein paar gewichtige Abgänge zu verkraften hatte, galt in Töss trotzdem: verlieren verboten.