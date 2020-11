Verkehrsunfall in Buchberg – Knabe rennt auf Strasse und wird von Auto erfasst Ein 6-Jähriger ist in Buchberg in ein fahrendes Auto gelaufen. Der Junge musste mit unbestimmten Verletzungen ins Spital geflogen werden.

Aus der Hecke auf die Strasse gelaufen und in ein Auto geprallt – das passierte einem 6-Jährigen in Buchberg. Foto: PD

Ein sechs Jahre alter Junge ist am Montagnachmittag in Buchberg im Kanton Schaffhausen in ein fahrendes Auto gelaufen und verletzt worden. Ein Helikopter flog das Kind in ein Spital.

Nach Angaben der Schaffhauser Polizei rannte der 6-Jährige plötzlich aus einer Hecke auf die Fahrbahn und wurde dort von dem Auto erfasst. Dabei habe er sich unbestimmte Verletzungen zugezogen. Am Auto entstand Sachschaden.

SDA/far