Verkehrsunfall in Glattbrugg – Knabe von Lieferwagen angefahren und verletzt Bei einem Verkehrsunfall in Glattbrugg ist am Dienstagmittag ein 7-Jähriger verletzt worden. Der Knabe überquerte den Zebrastreifen mit seinem Kickboard und wurde angefahren.

Wegen des Unfalls musste ein Teil der Schaffhauserstrasse gesperrt werden. Foto: Kapo ZH

In Glattbrugg ist am Dienstag ein Knabe bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Der Unfall ereignete sich kurz vor 13 Uhr. Ein 64 Jahre alter Mann fuhr mit seinem Lieferwagen auf der Wallisellerstrasse über den Kreisel Walliseller-/Rohr-/Schaffhauserstrasse. Als er den Kreisel an der Schaffhauserstrasse Richtung Zürich verliess, kam es zur Kollision mit dem 7-Jährigen, teilt die Kantonspolizei Zürich mit. Der Junge überquerte die Strasse auf dem Zebrastreifen mit seinem Kickboard. Er musste mit unbestimmten Verletzungen ins Spital gefahren werden, heisst es in der Mitteilung weiter. Der Fahrer des Lieferwagens blieb unverletzt. Der genaue Unfallhergang sei bislang nicht geklärt.

Wegen des Unfalls musste der betroffene Teil der Schaffhauserstrasse bis ungefähr 15.45 Uhr gesperrt werden. Die Feuerwehr richtete eine Umleitung ein und regelte den Verkehr.

far