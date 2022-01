Hier trainieren Sie Ihr Hirn – Knacken Sie das Zahlenrätsel zum Jahr 2022 Testen Sie Ihre mathematischen Fähigkeiten in unserer Reihe für kluge Köpfe. Joachim Laukenmann

In der Folge 256 des «Zahlendrehers» handelt eine Aufgabe von der Jahreszahl 2022, die andere von gewissen vierstelligen Zahlen. Wenn Sie Tipps für Ihre Miträtselnden haben, teilen Sie diese gern unten. Sehen Sie aber bitte von der Bekanntgabe der Lösungen ab. Viel Spass beim Knobeln!

2022

Setze die Zahlen von 1 bis 9 in die neun Kästchen, und zwar so, dass das Ergebnis 2022 lautet und im Bruch der Zähler und der Nenner den gleichen Betrag ergeben:

Vierstellige Zahlen

Wie viele vierstellige Zahlen haben die Eigenschaft, dass die Ziffer, die an der Tausenderstelle steht, grösser ist als jede der drei anderen Ziffern?

