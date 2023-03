Nach dem Sieg in Sion – Knall beim Rekordmeister: Trainer Contini soll gekündigt haben Der Chefcoach sei unzufrieden mit der Transferpolitik des Vereins, heisst es. Er hat eine sechsmonatige Kündigungsfrist. Ueli Kägi Marcel Rohner

Bald nicht mehr GC-Trainer? Giorgio Contini soll mit der Transferpolitik des Vereins unzufrieden sein. Foto: Valentin Flauraud (Keystone)

Müssen sich die Grasshoppers bald nach einem neuen Trainer umsehen? Gemäss dem News-Portal nau.ch hat GC-Trainer Giorgio Contini bereits Ende Februar seinen Vertrag gekündigt – offenbar aus Unzufriedenheit über die Transferpolitik des Rekordmeisters. Tatsächlich hatte sich der Trainer wiederholt über die seiner Ansicht nach ungenügende Qualität vor allem in der Offensive beklagt.

In einem Interview mit dieser Zeitung sagte er: «Wer mich kennt, der weiss, dass ich gern einen spielerischen Sechser habe. Wir haben mit Tsiy Ndgene einen mit physischer Qualität, aber wir haben keinen, der Pirlo-mässig vor der Abwehr ist und die Bälle nicht verliert. Und den idealen Stürmer haben wir auch nicht.» Das war im September 2022. Gekommen ist im Winter dann einzig der Japaner Teruki Hara, ein Rechtsverteidiger.

Im zentralen Mittelfeld hat Contini neben Ndenge Amir Abrashi und Christian Herc zur Verfügung, beides Spieler mit grosser Qualität, aber nicht mit den denen, die er in jenem Interview verlangte. Der Japaner Hayao Kawabe ist weiter vorne besser aufgehoben, das beweisen seine Skorerpunkte, er schoss in dieser Saison bereits acht Tore. Bei den Stürmern ist die Sache nicht einfacher. Renat Dadashov kommt in 23 Spielen auf sieben Tore, Guilherme Schettine auf sechs bei 16 Einsätzen. Francis Momoh fällt monatelang aus, auch deswegen griff Contini häufig auf Giotto Morandi zurück, einen gelernten Mittelfeldspieler.

Weil die Kündigungsfrist gemäss nau.ch sechs Monate beträgt, soll Contini die Grasshoppers nach aktuellem Stand erst nach Saisonende verlassen. Der Club war bislang für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

