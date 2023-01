Backen mit Regierungsrätinnen – Kneten für den Königstag Pünktlich zum Dreikönigstag standen drei Zürcher Regierungsrätinnen in der grössten Backstube des Bezirks Dielsdorf. Christian Wüthrich

Die drei Regierungsrätinnen (von links) Natalie Rickli (SVP), Silvia Steiner (Die Mitte) und Carmen Walker Späh (FDP) setzen den Dreikönigskuchen zusammen. Foto: Milad Perego

Keine gekrönten Häupter zwar, aber ein prominentes Trio politischer Würdenträgerinnen machte am Donnerstagabend halt in Niederglatt. Am Vorabend des Dreikönigstags besuchten die Regierungsrätinnen Natalie Rickli (SVP), Silvia Steiner (Die Mitte) und Carmen Walker Späh (FDP) die Kuchenproduktion am Hauptsitz der Bäckerei Fleischli.