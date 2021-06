Zurück nach 716 Tagen

716 Tage nach seiner schmerzvollen Niederlage im Final 2019 gegen Novak Djokovic tritt Roger Federer erstmals wieder in Wimbledon auf. Zum Auftakt erwartet ihn gegen Adrian Mannarino (ATP 41) eine knifflige Aufgabe. Er hat den Franzosen zwar in den ersten sechs Duellen stets geschlagen und dabei nur einen Satz abgegeben. Doch Linkshänder Mannarino spielt gerne auf Rasen, hat schon sieben Matches auf seiner bevorzugten Unterlage bestritten und zuletzt in Mallorca den Halbfinal erreicht. Die flachen Bälle Mannarinos entwickeln auf Rasen mehr Wirkung als anderswo.

Mental «wie ein Fels»

Federer sagt: «Die ersten Runden auf Rasen sind immer ein grosser Test. Aber das Gute ist: Weil die Rasensaison letztes Jahr ausfiel, sollte ich keinen Rückstand haben.» Allerdings hat er als Vorbereitung nur zwei Matches auf Rasen gespielt – in Halle schied er ja im Achtelfinal gegen Felix Auger-Aliassime (ATP 21) aus. Eine solche schlechte Einstellung wie in Halle im dritten Satz werde er sicher nicht mehr haben, versprach Federer. Er werde mental «wie ein Fels» sein.

Erste Risse in der Blase

Das Leben in der Blase stellt die Spieler und die Offiziellen derweil auf die Probe. Für einmal können sie in Wimbledon nicht in Häusern bei der Anlage wohnen, sondern in einem Hotel. Und die britische Topspielerin Johanna Konta wurde wegen eines Coronafalles in ihrem Umfeld vom Turnier ausgeschlossen. Die Blase hat also erste Risse.