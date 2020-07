Sommerserie Ausflugstipps – Knifflige Rätsel führen in Bülach zum Schatz der Alemannen Die Schatzsuche «Geheime Legenden Bülach» bietet knifflige Rätsel und spannende Geschichten für Erwachsene und Kinder. Eine ideale Herausforderung während der Sommerferien. Daniela Schenker

Der Schatz ist gefunden. Ganz einfach wars nicht, doch mithilfe von Régis Béon hat es ZU-Redaktorin Daniela Schenker geschafft. Foto: Sibylle Meier

Ein wenig stolz bin ich schon, als ich den finalen Code knacke und so die Zahlenkombination für zwei Schlösser erhalte. Erst das ermöglicht das Öffnen der versteckten Truhe mit dem Schatz der Alemannen. Das Gefühl beim Anblick des «Schatzes» lässt sich am ehesten mit einer Mischung aus Kindergeburtstag und bestandener Matheprüfung vergleichen. Denn an den Schatz der Alemannen gelangt man nicht einfach so. Diesen muss man sich verdienen – mit ziemlich viel Kopf- und auch ein wenig Beinarbeit.