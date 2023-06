Todesfall im Zoo Zürich – Koala-Weibchen Maisy gestorben Nach längerer Krankheit musste das siebenjährige Tier aus der Australienanlage eingeschläfert werden.

Maisy kam mit drei Jahren in den Zoo Zürich. Foto: Zoo Zürich

Nach den freudigen Botschaften der vergangenen Tage – die überraschende Geburt eines Krokodils und der Nachwuchs bei den Seehunden – verkündet der Zoo Zürich am Freitag eine tragische Meldung: den Tod des Koala-Weibchens Maisy.

Das Koala-Weibchen kam 2019 in den Zoo Zürich. Vor einigen Monaten hatte sie massiv an Gewicht verloren. Daraufhin wurde das Tier umfangreichen Untersuchungen unterzogen, da dies immer ein Indiz auf eine mögliche Erkrankung sein könnte. Bei der Kontrolle im Zoo und am Universitären Tierspital Zürich wurden eine Masse im Brustkorb diagnostiziert und Hinweise für einen Tumor gefunden. Die Masse wuchs in den vergangenen Monaten und drückte zunehmend auf die Lunge des australischen Beuteltiers. Dadurch wurde dessen Atmung eingeschränkt und die Lebensqualität beeinträchtigt. Deshalb hat sich das Kuratorinnen-Team dazu entschieden, Maisy einzuschläfern.

Im Australienhaus des Zoo Zürich leben nun noch die beiden dreijährigen Koalas Tarni und Téa. Sie seien bald im zuchtfähigen Alter, schreibt der Zoo Zürich. Deshalb hofft der Tierpark, dass er bald wieder Nachwuchs der bedrohten Tierart verkünden kann.

Der Zoo Zürich ist Teil des Europäischen Erhaltungszuchtprogrammes (EEP) für die bedrohten Koalas und leistet mit der geplanten Zucht einen wichtigen Beitrag zum Artenschutz.

ema

