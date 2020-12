Sweet Home: Homestory – Kochen, Kupfer, Lebensfreude In ihrer Zürcher Wohnung verbinden Marco und Cilgia Pfleiderer die Liebe zu schönen Dingen mit einem lebendigen Familienleben. Marianne Kohler Nizamuddin

Die Familie Pfleiderer: Cilgia, Sohn Momo, Marco und Tochter Hanna auf dem grossen Ledersofa im Wohnzimmer. Alle Fotos : Rita Palanikumar für Sweet Home

Auch bei Marco und Cilgia Pfleiderer ist der Alltag in den letzten Monaten ein bisschen ein anderer geworden. Marco Pfleiderer betreibt schon seit mehr als zwölf Jahren eine eigene Catering Firma. Bisher war er der, der öfter weg war. Nun arbeitet die Psychotherapeutin Cilgia mehr ausser Haus. So öffnet uns denn auch an diesem sonnigen Morgen vor zwei Wochen Marco die Türe und zeigt uns sofort und ganz begeistert alle Dinge, die er besonders liebt: Schuhe, Schals, die üppigen Blumensträusse, die gemütliche Küche, seine Kupferpfannen. Und natürlich die Möbel, zu denen aber, wie er sagt, seine Frau mehr zu erzählen weiss.