Probefahrt – König der Löwen Mit samtenen Pfoten und scharfen Krallen: Als PSE wird der Peugeot 508 zum Auto der Gegensätze Thomas Geiger

Drei Motoren machen den 508 PSE (Peugeot Sport Engineering) zum stärksten Serien-Peugeot aller Zeiten. Foto: Peugeot

Das Rudel der Löwen hat einen neuen König – und er ist der perfekte Jäger. Denn wenn Peugeot jetzt den 508 PSE an den Start schickt, dann schleicht er sich flüsterleise und mit Elektromotor an, nur um kurz darauf grollend und mit gewetzten Krallen zuzuschlagen. Möglich macht das die neuste und stärkste Ausbaustufe des Plug-in-Baukastens, den sich Peugeot, Citroën, DS und Opel teilen. Zum 1,6 Liter grossen Benziner mit 200 PS gibt es deshalb nicht nur den einen, 81 kW starken E-Motor im Automatikgetriebe, sondern noch einen zweiten mit 83 kW, der an der Hinterachse angeflanscht ist. Das Ergebnis sind eine bislang bei Peugeot unerreichte Systemleistung von 360 PS und – erstmals bei einem PW in der jüngeren Geschichte der Marke – zudem noch ein Allradantrieb, der bei maximal 300 thermischen und 486 elektrischen Nm oder vereinten 560 Nm nicht nur auf dem Papier überzeugt.