Zwischenbilanz

Was für ein erster Lauf in Levi: Nachdem Wendy Holdener mit Startnummer 2 nur 0.23 Sekunden hinter der führenden Petra Vlhova ins Ziel kam und auch Mikaela Shiffrin nicht schneller war als ihre beiden langjährigen ärgsten Slalom-Konkurrentinnen, legte Michelle Gisin eine blitzsaubere Fahrt in den Schnee und übernahm zeitgleich mit Vlhova die Spitze.

Neben Gisin und Holdener auf den Plätzen 1 und 3 schaffte es keine der weiteren Schweizerinnen in den zweiten Lauf: Mélanie Meillard rutschte bei der Einfahrt in den Steilhang weg, für Camille Rast, Nicole Good und Carole Bissig erwiesen sich die hohen Startnummern als zu hohes Hindernis.

Nach dem Rennen der grossen Abstände von gestern geht es heute deutlich enger zu und her: Die ersten 13 liegen innerhalb von nur 1.01 Sekunden, die 30. des ersten Laufs, Bernadette Schild, liegt nur 1.82 Sekunden zurück. Das verspricht grosse Spannung für den zweiten Durchgang, der um 13:15 Uhr beginnt.