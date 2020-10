Halbzeit

Der Schiedsrichter bittet zum Pausentee. Im Borussia-Park führt das Heimteam gegen harmlose Madrilenen.

Marcus Thuram trifft nach herrlicher Vorlage von Plea. Die Teams spielen auf Augenhöhe. Real hat sogar noch etwas mehr vom Spiel. Dennoch scheiterten sie entweder am eigenen Unvermögen oder an Yann Sommer. Nico Elvedi und Co. hatten das weisse Ballett bis auf weite Strecken in Griff.

Borussia Mönchengladbach : Real Madrid 1:0* (1:0)