Bezirksgericht Zürich – Kokainkonsument schoss auf Drogendealer Ein 41-jähriger Schweizer wurde unter anderem wegen versuchter Tötung mit sieben Jahren bestraft. Der kranke Mann darf in eine stationäre Suchttherapie. Thomas Hasler

Dem bei der Kreuzung Hohl-/Langstrasse im Kreis 4 fliehenden Mann schoss der Täter (im Bild) zweimal hinterher. Printscreen: Blick.ch

Das Gebäude Kollerhof an der Ecke Lang-/Hohlstrasse erscheine nicht nur freundlich, sondern strahle darüber hinaus «auch Poesie» aus, frohlockte die Stadt Zürich nach dessen Umbau in ein Kreisgebäude. Von Poesie war am Samstagabend, 29. Februar 2020, gar nichts zu spüren. Denn damals traf vor der Liegenschaft ein 41-jähriger Schweizer auf einen Drogendealer, der ihm ein paar Tage zuvor anstelle von Kokain Traubenzucker angedreht hatte.

Der 41-Jährige packte seinen Kontrahenten am Kragen, richtete einen Revolver auf ihn und verlangte die 70 Franken zurück, die er dem Dealer ein paar Tage zuvor für vermeintliches Kokain gegeben hatte. Dieses Vorgehen, so die Anklage, habe das Opfer «in grösste Angst um sein Leben versetzt, musste er doch mit der jederzeitigen Tötung durch Kopfschuss, eventuell Schuss gegen den übrigen Körper und damit lebensnotwendige Organe, mithin seiner Tötung rechnen».