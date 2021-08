Polizei in Zürich in Unfall verwickelt – Kollision zwischen Polizeifahrzeug und Motorrad Am Mittwochabend kam es im Kreis 11 zu einer Kollision zwischen einem Patrouillenfahrzeug der Stadtpolizei und einem Motorrad. Dabei wurde der Lenker des Motorrades verletzt.

Ein Einsatzfahrzeug der Stadtpolizei Zürich war am Mittwoch in einen Unfall verwickelt. KEYSTONE / Symbolbild

Kurz nach 17.30 Uhr war am Mittwochabend ein Streifenwagen der Stadtpolizei Zürich mit eingeschaltetem Blaulicht und Wechselklanghorn auf der Binzmühlestrasse in Richtung Max-Bill-Platz unterwegs. Während der «Dringlichkeitsfahrt» sei es im Verzweigungsbereich Binzmühlestrasse/Schaffhauserstrasse zu einer Kollision mit einem Motorrad gekommen, wie es in einer Mitteilung der Polizei heisst. Der Motorradlenker musste durch die Sanität von Schutz & Rettung Zürich mit noch unbestimmten Verletzungen ins Spital gebracht werden.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang werden durch die Kantonspolizei geführt.

mcp

