Rüdlingen – Kollision zwischen zwei Personenwagen Bei einem Zusammenstoss zwischen zwei Autos wurde eine der beiden Lenker verletzt. Renato Cecchet

An den beiden in den Unfall verwickelten Autos entstand Totalschaden. Foto: PD

Auf der Rafzerstrasse in Rüdlingen ereignete sich am vergangenen Samstagnachmittag ein massiver Verkehrsunfall zwischen zwei Personenwagen. Dabei wurde ein Personenwagenlenker verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Ein 80-jähriger Personenwagenlenker beabsichtigte von der Nackerstrasse her kommend die Rafzerstrasse in Richtung Steinenkreuz zu überqueren. Dabei übersah er einen vortrittsberechtigten Personenwagen, der auf der Hauptstrasse von Rüdlingen in Richtung Rafz gelenkt wurde. In der Folge kam es im Verzweigungsbereich zu einer seitlichen Frontalkollision zwischen den beiden Fahrzeugen.

Der Unfallverursacher zog sich dabei unbestimmte Verletzungen zu und wurde durch die aufgebotene Ambulanzequipe in ein Spital überführt.

Die beiden total beschädigten Fahrzeuge mussten durch eine private Bergungsfirma abtransportiert werden. Während der Unfallaufnahme kam es im Bereich der Unfallstelle zu Verkehrsbehinderungen. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand laufender Ermittlungen.

Renato Cecchet ist Redaktor im Ressort Zürcher Unterland. Er schreibt vor allem über das Geschehen in den Gemeinden Rümlang, Oberglatt, Niederglatt und Niederhasli. Dazu verfasst er gastronomische Rubriktexte und schreibt über Wirtschaft, Kultur oder Themen mit sportlichem Hintergrund. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.