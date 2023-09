Kolumne Kaltërina Latifi – Entsetzt euch! Über eine menschliche Stärke, die allmählich abstumpft. Kaltërina Latifi (Das Magazin)

In der Zeitung blättern oder (vermehrt) in Onlineausgaben rauf- und runterscrollen, so manchen Artikel anlesen, immer seltener jedoch Artikel wirklich zu Ende lesen, auch wenn, um es mit Hegel zu sagen, erst mit dem Ende der Anfang seine volle Gültigkeit gewinnt. Und immer wieder nach der einen einschlägigen Schlagzeile Ausschau halten, um die eigene Empathiefähigkeit auf den Prüfstand zu stellen: «Saudische Grenzwächter töten laut Human Rights Watch Hunderte von Migranten». Fühle ich noch mit? Zu lesen gibts Trauriges, Ergötzliches, seltener Hoffnungsvolles, aber viel Verstörendes, ja Entsetzliches.