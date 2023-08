Man muss es sich in Jahren vorstellen. 43 Jahre dauerte es nach der Gründung des Bundesstaats 1848, bis die Freisinnigen im Bundesrat einen Katholiken in ihrer Mitte aufnahmen. Bis dahin hatten sie alleine regiert. 43 Jahre, bis auch die Verlierer des Sonderbundskriegs in die Verantwortung genommen wurden. Das ist lange.