Immerhin füllt die SVP die Swiss-Life-Arena zu einem Drittel: Wahlkampfanlass im neuen Zürcher Eishockeystadion. Foto: Keystone

In acht Wochen wird gewählt, das sind 56 Tage, und für Schweizer Verhältnisse hat jetzt die «heisse Phase» des Wahlkampfes begonnen, was, wenn man es mit anderen Ländern vergleicht, eher einem lauen Luftzug kurz vor der Essensausgabe in einem Altersheim gleicht. Bitte das Fenster schliessen. Mit anderen Worten, wer zurzeit Besuch aus dem Ausland bekommt und davon erzählt, man wähle bald ein neues Parlament – mit allfälligen Auswirkungen auf den Gang der Politik –, der wird angeblickt, als hätte er behauptet, die Schweiz liege am Meer.