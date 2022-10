Hoffnung auf den Urnengang – Komitee zieht Gletscher-Initiative zurück Volk und Stände entscheiden nicht über die Gletscher-Initiative. Nun hofft das Komitee, dass der indirekte Gegenvorschlag an der Urne angenommen wird.

«Wir haben keinen Planeten B»: Aktivistinnen und Aktivisten in Eisbären-Kostümen bei der Einreichung der Gletscherinitiative in Bern vor fast drei Jahren. Foto: Peter Klaunzer (Keystone/27. November 2019)

Die Gletscher-Initiative ist vom Tisch: Die Initiantinnen und Initianten ziehen das Volksbegehren zugunsten des indirekten Gegenvorschlags zurück, wie sie am Mittwoch in Bern bekanntgaben. In seiner Medienmitteilung schrieb das Initiativkomitee von einem bedingten Rückzug. Man sei zuversichtlich, dass der Gegenvorschlag an der Urne eine Mehrheit finden werde.

Die SVP hat das Referendum gegen das Vorhaben angekündigt. Das Komitee warf der Partei in seiner Mitteilung vor, sie schüre Panik und Angst in einer Krisensituation, in der gemeinsame Lösungen gefragt seien.

Das Parlament hatte den Gegenvorschlag in der Herbstsession verabschiedet. Dieser will mit konkreten Verminderungszielen im Gesetz und Förderprogrammen die Reduktion der Treibhausgas-Emissionen auf «Netto Null» im Jahr 2050 erreichen.

Rückzug nicht überraschend

Dabei geht es unter anderem um den Ersatz von Heizungen, vorgesehen sind zudem konkrete Zwischenziele. Die Initiative setzte dagegen auf Verbote und eine neue Verfassungsbestimmung.

Der Rückzug der Initiative kam nicht überraschend, das Komitee hatte den Schritt bereits im Vorfeld angekündigt. Damit sorge man für einen schnellen Weg zu einer klimaverträglichen Schweiz und nehme Verantwortung wahr, liess sich der Bündner Mitte-Ständerat Stefan Engler im Communiqué zitieren.

