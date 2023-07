Bald gehts los

Und bald geht es hier los in Dunedin, im gleichen Stadion, in dem die Schweiz zum Auftakt bereits gegen die Philippinen gewonnen hat. Der Unterschied zu heute? Neuseeland wird wohl von einer tosenden Übermacht an Fans unterstützt werden. Zum ersten Mal überhaupt treffen die beiden Teams an einer Frauen-WM aufeinander. Das Mega-Stadion mit rund 25'000 Plätzen ist ausverkauft.