Kids befragen Gerardo Seoane – Wen würden Sie lieber trainieren? Messi oder Ronaldo? Wie fühlt sich eine Entlassung an? Und wie geht ein Fussballtrainer damit um, wenn seine Familie ständig umziehen muss? 16 Mädchen und Buben haben am Zukunftstag Gerardo Seoane interviewt.

16 sportbegeisterte Jungreporterinnen und -reporter beim Video-Interview mit Fussballtrainer Gerardo Seoane. Foto: TA

Sie sind seit Anfang Oktober nicht mehr Trainer bei Leverkusen. Wie fühlt es sich an, entlassen zu werden? Als mir bei Leverkusen der Entscheid mitgeteilt wurde, spürte ich Trauer, Enttäuschung, Frust. Ein Trainer wird in der Regel entlassen, weil sein Team nicht die erwarteten Resultate erreicht. Als Cheftrainer stehe ich in der Verantwortung für alles, was passiert. Ich sage aber gerne: Ich bin zwar verantwortlich für eine Situation, aber ich bin nicht der Alleinschuldige. Sowohl im Erfolg wie auch im Misserfolg gilt, dass viele Leute beteiligt sind.

Wie schwer fiel Ihnen der Abschied? Abschied zu nehmen, fällt immer schwer – vor allem, wenn man weiss, dass es kein Zurück mehr gibt. Ich habe in Leverkusen viele Beziehungen aufgebaut, gute Leute kennen gelernt, diese Verbindungen musste ich mit der Entlassung zurücklassen. Neben diesen Gefühlen, der Herzenssache, gibt es den Kopf. Er sagt: Okay, diese Etappe ist jetzt abgeschlossen. Nun gilt es zu reflektieren, was gut gelaufen ist und was weniger gut gelaufen ist, was ich verbessern muss, was ich an Erfahrungen mitnehmen kann. Ist dieser Prozess abgeschlossen, muss ich Energie tanken und den Fokus neu ausrichten.

Haben Sie bereits neue Angebote? Es ist tatsächlich so, dass bereits kurz nach der Entlassung Anfragen bei meinem Berater eingegangen sind. Für mich war aber nach der Trennung klar: Ich bin nicht bereit, mich schon wieder auf ein neues Projekt einzulassen. Ich wäre nicht in der Lage, bereits wieder 100 Prozent zu geben. Deshalb habe ich bisher auch alles abgeblockt.

Sie sagen, dass Sie eine Pause brauchen und nicht schon wieder als Trainer arbeiten möchten. Schauen Sie trotzdem Fussball im Fernsehen? Ja, sehr häufig. Ich versuche auch, Spiele nicht wie ein Fan zu geniessen, sondern mich auf eine Mannschaft zu konzentrieren und herauszufinden, wie sie taktisch spielt, wie sie verteidigen und angreifen will. Es ist eine Möglichkeit, mein Wissen zu vergrössern. Ich orientiere mich dabei auch an Teams, die gerade Aussergewöhnliches leisten. Ich denke zum Beispiel an Napoli, das in Italien mit grösserem Vorsprung an der Spitze steht. Oder in Deutschland an Freiburg und Union Berlin, die es weit nach vorne geschafft haben.

Von Luzern über YB in die Bundesliga Infos einblenden YB-Trainer Gerardo Seoane jubelt im August 2020 mit der Meister- und der Cup-Trophäe nach dem Final des Schweizer Cups im Wankdorf-Stadion in Bern. Foto: Peter Klaunzer (Keystone) Der 44-jährige Gerardo Seoane, aufgewachsen in Rothenburg bei Luzern, war als Spieler zwischen 1995 und 2010 Profi bei Luzern, Sion, Deportivo La Coruña, Bellinzona, Aarau, GC und wieder in Luzern. Als Trainer hat er zuletzt mit grossen Erfolgen, aber auch mit einer ersten vorzeitigen Trennung für Schlagzeilen gesorgt. Nach mehreren Saisons im FCL-Nachwuchs übernahm Seoane im Frühjahr 2018 das abstiegsbedrohte Luzerner Super-League-Team und führte es in einer halben Saison von Rang 9 auf Rang 3. Danach wechselte er zu YB. Mit den Bernern wurde er dreimal Meister und einmal Cupsieger, ausserdem qualifizierte sich das Team unter seiner Führung einmal für die Gruppenphase der Champions League. Im Sommer 2021 wechselte Seoane nach Leverkusen. Nach einem starken ersten Jahr mit Platz 3 und der Champions-League-Qualifikation wurde er Anfang Oktober 2022 entlassen. Sein Team war in der neuen Saison gegen das unterklassige Elversberg im DFB-Pokal ausgeschieden und hatte von insgesamt zwölf Pflichtspielen in Meisterschaft, Champions League und Cup acht verloren. (ukä./kai)

Wie ist das für Ihre Familie, wenn Sie für einen neuen Job den Wohnort wechseln oder gar in ein neues Land umziehen müssen? Das ist ein harter Teil unseres Jobs. Einerseits freute ich mich über die Chance, in einem tollen Club wie Leverkusen arbeiten zu können. Gleichzeitig bedeutet so eine Veränderung aber auch, dass die Familie aus dem alten Umfeld herausgerissen wird. Das ist für alle eine Herausforderung, auch wenn wie in unserem Fall die Kinder noch nicht schulpflichtig sind (Sohn Morris ist 2-jährig, Luis knapp 3 Monate alt). Die Frage ist dabei immer: Wie gehst du mit einer solchen Veränderung um? Wir haben den Wechsel nach Leverkusen als Abenteuer angeschaut und uns darauf gefreut. Wir wohnten in Köln, das ist eine tolle Stadt. Wir haben neue Leute kennen gelernt. Ist man offen genug, gelingt die Integration innerhalb von zwei, drei Monaten.

Kommen Ihre Kinder immer mit? Sie haben ja zwei Familien. (schmunzelt) Es ist so, dass ich aus erster Ehe zwei Kinder habe, diese Kinder sind mit bald 16 (Tochter Noemi) und bald 15 (Sohn Liam) allerdings schon älter und entwickeln ihre eigenen Zukunftsideen. Beide leben bei ihrer Mutter in Hergiswil. Und weil die Wohnung meiner neuen Familie nur 300 Meter entfernt ebenfalls in Hergiswil liegt, sind wir jetzt wieder so nahe beieinander, dass wir uns praktisch täglich sehen. Die beiden jüngeren Kinder, die ich mit meiner neuen Partnerin habe, würden auch ein nächstes Mal wieder ins Ausland mitkommen.

Haben Sie eine Sportkarriere für Ihre Kinder geplant? Nein. Für meine Kinder habe ich geplant, dass ich sie als Vater so gut wie möglich unterstütze bei dem, was sie machen möchten. Ich werde nicht ihre Probleme lösen, aber ich werde versuchen, sie zu begleiten und ihnen zur Seite zu stehen bei der Suche nach ihrer eigenen Leidenschaft.

Wie alt waren Sie, als Sie mit dem Fussballspielen begonnen haben? Das ist lange her – ich bin jetzt 44. Ich habe wie viele andere Kinder auf dem Schulhausplatz begonnen. Im Club spielte ich ab der zweiten Klasse beim FC Rothenburg. Nach einigen Jahren wechselte ich zum FC Luzern.

«Messi ist ein Instinktfussballer, und persönlich schaue ich ihm lieber zu als Ronaldo.»

Ihre Leidenschaft ist der Fussball. Warum haben Sie sich als Kind nicht für eine andere Sportart entschieden? Wenn ein Kind auf sein inneres Gefühl hört, tut es das, was es am liebsten macht. Und wenn eine Person das tun kann, was sie gerne tut, ist sie auch bereit, mehr Zeit dafür zu investieren. Bei mir war das eben der Fussball.

Wen würden Sie lieber trainieren? Messi oder Ronaldo? Als Trainer würde es vielleicht mehr Spass machen, Ronaldo zu trainieren. Er ist ein Spieler, der sich viel mehr über seinen Fleiss erarbeitet hat – und als Trainer mag ich Spieler, die im Training voll dabei sind. Messi lebt mehr von seinem Talent, er ist ein Instinktfussballer, und persönlich schaue ich ihm lieber zu als Ronaldo.

Was halten Sie vom VAR? Ich finde den VAR ein sehr gutes Instrument – insbesondere bei Spielen von sehr hoher Bedeutung wie einem Halbfinal oder Final. In solchen Partien kann ein Entscheid grossen Einfluss haben. Übersieht der Schiedsrichter eine wesentliche Szene, kann der VAR für mehr Gerechtigkeit sorgen. Der VAR löst viele Diskussionen aus, weil einige Leute das Gefühl haben, wir könnten dank ihm jede Situation klar beurteilen. Aber dieses Schwarz und Weiss gibt es nicht im Fussball, viele Spielsituationen kann der Schiedsrichter nach eigenem Ermessen beurteilen und eine Entscheidung fällen, die nicht alle zufriedenstellt.

Eines seiner letzten Spiele als Profi: Gerardo Seoane 2010 als Captain des FC Luzern im Zweikampf mit Johan Vonlanthen vom FCZ. Foto: Freshfocus

Haben Sie noch Kontakt zu ehemaligen Spielern? Ja. Ich bin seit 12, 13 Jahren nicht mehr Profifussballer, zu einigen früheren Teamkollegen aber ist der Kontakt erhalten geblieben. Ich habe auch noch Kontakt zu Spielern, die ich als Trainer im Team hatte. Ich versuche, diese Kontakte aufrechtzuerhalten, muss aber auch sagen, dass das gerade im Fussball eine grosse Schwierigkeit darstellt. Viele Fussballer und Trainer wechseln über die Jahre hinweg immer wieder den Club, ziehen in eine andere Stadt, in ein anderes Land. Das führt leider auch dazu, dass Freundschaften verloren gehen.

Mit welchen Spielern haben Sie noch Kontakt, wenn ich das fragen darf? Selbstverständlich darfst du das fragen. Ich habe noch Kontakt mit David Zibung, mit dem ich in Luzern gespielt habe. Aus meiner Trainerzeit bei YB pflege ich weiterhin Kontakt mit Fabian Lustenberger oder mit Steve von Bergen. Und mit einigen Spielern von Leverkusen bin ich ebenfalls weiterhin verbunden.

Wer ist das grösste Talent, das Sie je trainiert haben? Florian Wirtz von Leverkusen. Er ist erst 19 und wird weltweit einmal unter den Topspielern sein. Wirtz hat ein unglaublich gutes Gespür für den Fussball, eine unglaubliche Intuition. Dazu ist er eine starke Persönlichkeit, verfügt über eine gute Mentalität und ist bereit, hart an sich zu arbeiten.

«Mein grösster Erfolg ist, wenn mir ehemalige Spieler sagen, dass sie bei mir viel gelernt haben, dass sie Spass hatten.»

Was war Ihr bisher grösster Erfolg im Fussball? Mein grösster Erfolg ist, wenn mir ehemalige Spieler sagen, dass sie bei mir viel gelernt haben, dass sie Spass hatten, dass sie die gemeinsame Zeit in guter Erinnerung haben. Einen grösseren Erfolg kann ich in meinem Job nicht haben. Ich nehme aber an, dass deine Frage eher in Richtung von Titeln zielt. Gute Resultate sind jedoch immer das Werk mehrerer Leute, die alle ihren Teil zum Erfolg beigetragen haben. Meine erfolgreichste Zeit hatte ich bisher in den drei Jahren bei YB mit drei Meistertiteln und dem Cupsieg. Aus Leverkusen kommt die Qualifikation für die Champions League dazu.

Was ist die schwerste Niederlage, die Sie als Trainer einstecken mussten? Da gibt es einige: Ich erinnere mich an ein 0:4 mit YB im Cup. Das hat mir sicherlich noch etwas mehr wehgetan, weil der Gegner mein Stammverein Luzern gewesen ist.

Welchen Club würden Sie gerne einmal trainieren? Ich habe keinen Lieblingsclub, den ich unbedingt einmal trainieren möchte. Ich wünsche mir einen Club, bei dem ich mich sehr wohl fühle im Team, bei dem ich meinen Teil zu einer erfolgreichen Arbeit beitragen kann. Das habe ich bei meinen letzten Stationen erlebt und ist für mich das Allerwichtigste.

«Die Schweiz verfügt gerade gemessen an der Grösse des Landes über eine bemerkenswert gute Nationalmannschaft.»

Was sagen Sie zum Schweizer WM-Kader? Ich hätte viele Entscheidungen wie Nationaltrainer Murat Yakin getroffen, er hat eine gute Mischung gefunden zwischen erfahrenen und jüngeren Spielern, die in der Zukunft sehr wichtig sein werden. Was ich ausserdem sagen kann: Die Schweiz hat sehr viel Talent, Qualität, Erfahrung. Sie verfügt gerade gemessen an der Grösse des Landes über eine bemerkenswert gute Nationalmannschaft. Ich bin überzeugt, dass sich die Schweiz an der WM für die K.-o.-Runde qualifiziert, auch wenn die Gegner in der Gruppe stark sind. Und ich glaube auch, dass sie nach der Gruppenphase noch eine oder gar zwei Runden überstehen kann.

Was halten Sie von dieser WM in Katar? Dazu gibt es wohl keine zwei Meinungen. Es ist ja bekannt, was alles schiefgelaufen ist: Von der Vergabe der WM bis zu den Arbeitsbedingungen auf den WM-Baustellen ist nichts so, wie wir es uns gewünscht hätten. Als Sportler sage ich aber auch: Nun findet eine Weltmeisterschaft statt, die wir auch geniessen und leben sollten.

Wen unterstützen Sie an der WM, die Schweiz oder Spanien? Klar die Schweiz. Ich bin hier geboren und aufgewachsen, ich fühle mich als Schweizer und verdanke diesem Land alles. Meine zweite Mannschaft ist Spanien, weil ich spanisches Blut habe.

Welches europäische Team ist für Sie Favorit? Die in meinen Augen grössten Favoriten kommen nicht aus Europa: Brasilien und Argentinien. In Europa sehe ich Spanien, Frankreich und Deutschland ganz vorne. Frankreich spielt nicht den attraktivsten Fussball, stellt vom Talent her aber das stärkste europäische Team. Deutschland hat unter Hansi Flick einen Umbruch hinter sich, aber in dieser Konstellation noch kein grosses Turnier gespielt. Spanien verfügt mit Luis Enrique über einen spannenden Trainer und hat auch eine Mannschaft, die mit einem guten Lauf bis in den Final kommen kann.

Gerardo Seoanes Top-Favoriten auf den WM-Titel in Katar: Lionel Messi mit Argentinien und Neymar mit der brasilianischen Nationalmannschaft (r.). Foto: Mauro Pimentel (Keystone)

Wenn Sie eine Nationalmannschaft auswählen könnten: Wo wären Sie gerne Nationaltrainer? Das Nationalteam ist immer eine Herzensangelegenheit. Deshalb würde ich mich ganz klar für die Schweiz entscheiden. Zweite Wahl wäre wieder Spanien.

Als Vater: Was machen Sie gut? Was könnten Sie verbessern? Was ich gut mache: Wenn ich um meine Kinder herum bin, bin ich selbst ein Kind. Ich bin für alles zu haben, egal, was sie tun möchten. Was ich verbessern könnte: Bin ich als Trainer angestellt, bin ich manchmal zwar anwesend zu Hause, beim Essen zum Beispiel, der Kopf aber ist beim Job. Das ist zwar wohl ein Stück weit normal, aber trotzdem verbesserungswürdig.

Was spielen Sie am liebsten mit Ihren Kindern? Das, was die Kinder am liebsten spielen. Wir liegen zum Beispiel auf dem Boden und spielen mit der Eisenbahn.

Was ist Ihr grösster Triumph im privaten Leben? Ich bin stolz darauf, dass wir trotz der Trennung und Scheidung weiterhin wie eine grosse Familie funktionieren, dass alle gut miteinander auskommen. Das gilt nicht nur für die Beziehung mit meiner früheren Frau, in unserer gesamten Familie sind die Verbindungen eng und gut.

«Nirgends lebt es sich besser als in der Schweiz.»

Schweiz, Deutschland, Spanien: Wo fühlten Sie sich am wohlsten? Ferien verbringe ich am liebsten in Spanien an einem schönen Strand. Für meine Arbeit als Fussballtrainer ist Deutschland das spannendste Land, weil die Bundesliga mit den grossen Stadien und den vielen Zuschauern einfach faszinierend ist. Aber nirgends lebt es sich besser als in der Schweiz mit den Seen, Bergen und einer aussergewöhnlich guten Infrastruktur.

Betreiben Sie in Ihrer Freizeit einen Sport, der nichts mit Fussball zu tun hat? Für mich ist Sport ein wichtiger Ausgleich zum Beruf. Ich spiele gerne Tennis oder Golf, ich schwimme gern. Während der Pandemie habe ich mit Yoga begonnen. Das könnte ich noch etwas häufiger machen, dazu war ich bisher aber zu faul.

