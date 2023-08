Kommentar zum Ende Prigoschins – Leben und Tod des Warlords sind typisch für Putins Russland Die Tage des Wagner-Chefs waren wohl seit zwei Monaten gezählt. Unter Putin machen solche Leute Karrieren wie ein Ikarus. Erst geht es weit nach oben, dann sterben sie Verbrechertode. Sonja Zekri

Wutrede gegen Russlands Armeeführung: Jewgeni Prigoschin im letzten Mai. Foto: Keystone

Was für ein Leben. Was für ein Tod. Gewaltsam beides, amoralisch, menschenverachtend. Gerade deshalb ist das Ende des Jewgeni Prigoschin durch den Absturz eines – in die Luft gesprengten?, abgeschossenen?, abgestürzten? – Privatflugzeugs fast zwangsläufig. Der Söldnerchef, der als Jugendlicher Jahre im Gefängnis sass und mit Hotdogs den Grundstein für ein Gastronomie-Imperium legte, blieb, was er immer war: ein Delinquent, ein Aussenseiter, so devot wie unberechenbar, so aggressiv wie berauscht von sich selbst.