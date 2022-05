Ermittlungen gegen Nationalräte – Kommission stimmt für Aufhebung der Immunität von Roger Köppel Es ist eine historische Premiere: Die Immunitätskommission hebt den Schutz vor Strafverfolgung für den SVP-Politiker auf.

Ein Selfievideo, das er im Bundeshaus drehte, wurde ihm zum Verhängnis: SVP-Nationalrat Roger Köppel. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Die zuständige Nationalratskommission will die Immunität von SVP-Nationalrat Roger Köppel (ZH) aufheben. Das gab sie am Mittwoch bekannt. Stützt die Ständeratskommission diesen Entscheid, kann die Bundesanwaltschaft gegen Köppel wegen Amtsgeheimnisverletzung ermitteln.

Ebenfalls vorgeladen wurde SP-Nationalrat Fabian Molina. Die zuständige Kommission des Nationalrats will die Immunität des Zürcher SP-Nationalrats nicht aufheben. Folgt die Ständeratskommission diesem Entscheid, bleibt Molinas Teilnahme an einer unbewilligten Kundgebung in Zürich juristisch ohne Folgen.

SDA/step

