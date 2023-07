Entwicklung Niederweningen Ost – Kommt das gewünschte Begegnungszentrum überhaupt noch? Ein Dorftreff, wie ihn die Bevölkerung wünscht, hat für den Gemeinderat gerade keine Priorität. Dafür könnte eine Beruhigung der Wehntalerstrasse aktuell werden. Andrea Söldi

Der Dorfkern von Niederweningen befindet sich südlich der Bahnlinie. Immer mehr entwickelt sich das Dorf aber auch im Nordosten. Archivfoto: Leo Wyden

«Es geht nicht vorwärts», findet Esther Keller. Die Bürgerin aus Niederweningen hatte eine Anfrage an den Gemeinderat gestellt, die an der Gemeindeversammlung vom Juni beantwortet wurde. Damit wollte sie einem alten Anliegen frischen Wind verleihen, nämlich einem Begegnungs- und Kulturzentrum in der grössten Wehntaler Gemeinde.