Aus dem Obergericht Zürich – Kommt der Cannabis-König bald frei? 6 Jahre nach seiner Verhaftung wartet ein 43-jähriger Schweizer noch immer auf ein rechtskräftiges Urteil. Die Justiz tut sich doppelt schwer mit ihm. Thomas Hasler

Die zweite Verhandlung gegen den Cannabis-König erledigte das Obergericht im schriftlichen Verfahren. Foto: UrsJaudas

Es waren Dimensionen, wie man sie in der Deutschschweiz noch nicht gesehen hatte. Laut Anklage hatten mehrere Personen im Laufe von etwa 5 Jahren etwa 2,3 Tonnen Marihuana und Haschisch aus Holland und Spanien importiert. In der Schweiz selber betrieben sie im Raum Zürich und im Welschland verschiedene Indoorhanfanlagen, in denen sie fast 5 Tonnen Cannabis produzierten. Gesamtumsatz: rund 37 Millionen Franken.