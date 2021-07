Mit Zwang gegen die Pandemie – Kommt die Corona-Impfpflicht? Mit der Delta-Variante wächst der Druck auf Impfmuffel – auch in der Schweiz. Die Forderung nach einem Impfobligatorium wird immer lauter. Aber auch der Widerstand wächst. Edgar Schuler

Die Angst vor dem Impfzwang mobilisiert schon lange. Demonstration in Bern im Jahr 2009. Foto: Simon Jäggi

Wer fordert eine Impfpflicht?

Impfpflichtbefürworter der ersten Stunde: Roche-Präsident Christoph Franz. Foto: Dominik Plüss

Als Erster wagte sich Christoph Franz aus der Deckung. Der Roche-Präsident forderte bereits im letzten Dezember eine Impfpflicht, und zwar für alle. «Ich persönlich bin für Impfobligatorien, ja», sagte Franz der «Handelszeitung».

Mit dieser – scharf kritisierten – Extremforderung steht Franz allerdings einsam da. Anders steht es bei Impfobligatorien für einzelne Berufe. Alt-Bundesrat Christoph Blocher forderte im Januar, die Corona-Impfung müsse für Altersheimpersonal «Anstellungsvoraussetzung» sein.

Auch die Genfer Virologin Isabella Eckerle findet, eine Impfpflicht sei «diskussionswürdig» für alle, die sich beruflich um andere Menschen kümmerten. Dazu zählt sie neben dem Gesundheitspersonal auch Kinderbetreuerinnen und -betreuer.

Ist ein Impfobligatorium in der Schweiz mehrheitsfähig?

Das wird eng. Laut der Corona-Umfrage der Forschungsstelle Sotomo im Auftrag der SRG sprechen sich 50 Prozent der Befragten für ein Impfobligatorium für das Gesundheitspersonal aus, 46 Prozent sind dagegen.

Bei den bürgerlichen Parteien ist das Thema am umstrittensten: Unter den Sympathisanten der FDP ist ein überwältigendes Mehr von 76 Prozent für ein Impfobligatorium. Bei der SVP sind nur 27 Prozent dafür.

Das Pflegepersonal sei besonders impfkritisch, heisst es. Stimmt das?

Weniger skeptisch als sein Ruf: Hohe Impfquoten beim Spitalpersonal. Foto: PD

Roswitha Koch vom Schweizer Berufsverband der Pflegefachleute ärgert sich über den Ruf, den sich insbesondere das Spitalpersonal eingehandelt hat: «Die Medien reiten jedes Jahr bei der Grippeimpfung auf den tiefen Quoten herum.» Koch wendet ein, dass die Wirkung der Grippeimpfung von Jahr zu Jahr variiere und bei betagten Personen eher tief sei.

«Ist die Wirkung einer Impfung aber erwiesen, ist die Impfbereitschaft beim Gesundheitspersonal hoch.» Gegen Hepatitis B seien «praktisch alle» geimpft, sagt Koch.

Bei der Corona-Impfung gibt es keine landesweiten Zahlen aus den Spitälern. Aber die Solothurner Spitäler haben die Impfquote detailliert erhoben und publiziert: Sie liegt generell bei 80 Prozent. Von den Pflegekräften auf den Notfall-, Intensiv- und den Covid-Stationen sind sogar 88 Prozent geimpft.

Eine Umfrage des Medizin-Portals Medinside hat im Juni ebenfalls hohe Impfraten in den Spitälern ergeben: An den Luzerner Kantonsspitälern sind es 80 Prozent, im Unispital Zürich, am Zürcher Stadtspital Waid/Triemli und am Inselspital Bern je 70 Prozent. In den Spitälern der privaten Hirslandengruppe liessen sich 66 bis 70 Prozent der Beschäftigten impfen.

Bei den Spitälern, von denen Zahlen vorliegen, fallen nur das Universitätsspital Basel und das Kantonsspital St. Gallen ab: Je 50 Prozent liessen sich dort bisher impfen. Zum Vergleich: In der erwachsenen Gesamtbevölkerung sind bisher rund 64 Prozent mindestens einmal geimpft.

Die Geschäftsführerin der Spitex Schweiz, Marianne Pfister, schätzt, dass sich 50 bis 80 Prozent der rund 40’000 Spitex-Beschäftigten in der Schweiz impfen lassen.

Roswitha Koch vom Pflegeverband führt die hohe Quote darauf zurück, dass die hohe Wirksamkeit der beiden in der Schweiz zugelassenen Covid-Impfstoffe klar erwiesen sei. «Und es ist zentral, dass gut über die Impfung, Wirkung und die Nebenwirkungen informiert wird.» Ein Zwang wäre dagegen kontraproduktiv.

Kann der Bundesrat einen Impfzwang beschliessen?

Impfobligatorium nur in Absprache mit den Kantonen: Bundesrätin Simonetta Sommaruga, Bundespräsident Guy Parmelin und Gesundheitsminister Alain Berset. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Das Epidemiengesetz erlaubt es den Kantonen, Impfobligatorien zu beschliessen. Sie dürfen dies aber nur dann tun, wenn die öffentliche Gesundheit erheblich gefährdet ist und die Bevölkerung nicht mit anderen Massnahmen geschützt werden kann.

Zudem darf das Obligatorium nur für genau definierte Personengruppen ausgesprochen werden, und es muss aufgehoben werden, sobald keine erhebliche Gefährdung mehr besteht. In Krisensituationen könnte der Bundesrat in Absprache mit den Kantonen Impfungen für bestimmte Personengruppen für obligatorisch erklären.

Gesundheitsminister Alain Berset wirbt zwar bei jeder Gelegenheit und auf allen Kanälen für die Covid-Impfung. Aber bisher hat er sich immer klar gegen ein Obligatorium ausgesprochen. Das Covid-Zertifikat, das den Zugang zu Massenveranstaltungen regeln soll, ist denn auch explizit kein «Impfzertifikat»: Es steht Genesenen, negativ Getesteten und Geimpften zur Verfügung.

Wie würde eine Impfpflicht durchgesetzt?

Das Bundesamt für Gesundheit hält in einem Merkblatt klar fest: «Niemand darf gegen seinen Willen geimpft werden.» Das Nichtbefolgen eines Impfobligatoriums in einer Krisensituation hätte deshalb keine Bestrafung zur Folge. Es können keine Bussen ausgesprochen werden.

Allerdings sind andere Konsequenzen denkbar, wenn ein Impfobligatorium nicht eingehalten wird. In einem Spital könnten nicht geimpfte Mitarbeitende in bestimmten Abteilungen für eine begrenzte Zeit nicht eingesetzt werden.

Darf mich mein Arbeitgeber zum Impfen zwingen?

Altersheime dürfen ihrem Personal das Impfen befehlen – aber nur unter bestimmten Umständen. Foto: Laurent Gillieron (Keystone)

Grundsätzlich schon, sagt Lorena Steiner, Anwältin und Arbeitsrechtlerin in der Basler Kanzlei Battegay Dürr. Eine Impfpflicht lasse sich aus dem Weisungsrecht des Arbeitgebers und dessen Fürsorgepflicht ableiten.

«Ähnlich wie bei der Helmtragpflicht auf Baustellen soll auch die Impfung die Gesundheit der Arbeitnehmer schützen.» Steiner hält einen Zwang allerdings nur dann für zulässig, «wenn trotz Einhaltung aller möglichen Schutzmassnahmen eine konkrete Gefahr für die Gesundheit von Mitarbeitern oder Dritten besteht, also etwa von Kunden, Patienten und Arbeitskollegen.»

Das gilt laut Steiner vor allem bei Tätigkeiten mit Kontakt zu besonders gefährdeten Personen. Also etwa beim Pflegepersonal in Altersheimen, Spitälern oder Praxen. «Dies nicht nur wegen des engen Kontakts zu den gefährdeten Personen, sondern auch deshalb, weil diese Tätigkeiten zur Sicherstellung der Gesundheitsversorgung der Bevölkerung von eminenter Bedeutung sind.»

Was spricht eigentlich gegen einen Impfzwang?

Das Recht auf «körperliche und geistige Unversehrtheit» ist in der Bundesverfassung festgeschrieben.

Die Bundesverfassung und die Erklärung der Menschenrechte schützen die körperliche und geistige Freiheit jeder und jedes Einzelnen. Das betrifft nicht nur schwere Eingriffe wie Folter, sondern auch simple Untersuchungen wie Wangenabstriche oder das Stechen eines Ohrlöchleins.

Damit tangiert auch die Impfung ein Grundrecht. Grundrechte gelten aber nicht absolut: Sie dürfen unter bestimmten Umständen eingeschränkt werden. Dafür braucht es eine gesetzliche Grundlage, wie eben das Epidemiegesetz. Zudem muss ein «legitimes öffentliches Interesse» am Impfzwang bestehen.

Das wäre der Fall, wenn eine akute Überlastung der Spitäler nur mit einem Impfzwang verhindert werden könnte und damit die öffentliche Gesundheit gefährdet wäre. Die Einschränkung des Grundrechts muss auch verhältnismässig sein: Lässt sich etwa derselbe Effekt auch mit einer Maskenpflicht erreichen, wäre ein Impfobligatorium nicht verhältnismässig und hätte gute Chancen, gerichtlich gekippt zu werden.

Gab es in der Schweiz schon einmal eine Impfpflicht?

Ja. 1923 erliess der Bundesrat landesweit eine Impfpflicht gegen Pocken. Die Schweiz war damals mit einer grösseren Epidemie dieser tödlichen Krankheit konfrontiert. Die Seuche breitete sich fast ausschliesslich in Kantonen aus, wo keine kantonale Impfpflicht herrschte. Widerstand dagegen leistete damals übrigens vor allem die SP: Sie bezeichnete die Impfpflicht als «Eingriff in die persönliche Freiheit».

Warum ist die Impfpflicht so umstritten?

Gegner der Impfungen und des Impfzwangs machen in der Schweiz schon lange mobil: Zeitung der Impfzwanggegner von 1924. Foto: Sozialarchiv Zürich

Der Streit um den Impfzwang überlagert nach der weitgehenden Öffnung den Streit um die Corona-Massnahmen. Der Politologe Michael Hermann sprach gegenüber SRF von einem «ideologischen Impfgraben».

Impfen war schon im 19. Jahrhundert ein heisses Eisen. Gegner des Impfzwangs ergriffen das Referendum gegen das erste Seuchengesetz. In der Abstimmung wurde es dann 1882 wuchtig mit 80 Prozent Nein-Stimmen abgelehnt.

Zurzeit sammelt ein Komitee Unterschriften für eine Initiative «Stopp Impfpflicht». Die Initiative will den Grundsatz der körperlichen Unversehrtheit in der Verfassung erweitern: Jeder Mensch müsse die Freiheit haben, selbst bestimmen zu können, «was in seinen Körper gespritzt oder eingesetzt werden darf, ohne dass er bestraft werden kann oder eine soziale oder beruflich Benachteiligung entsteht».

Für die Initiative sind bisher 76’000 von 120’000 notwendigen Unterschriften zusammengekommen. Gesammelt wird von grundsätzlichen Impfskeptikern und den Organisationen der Massnahmenkritiker.

