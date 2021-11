Stadtparlament Bülach – Kommt die neue Waldhütte für 640’000 Franken? Der Stadtrat möchte die niedergebrannte Hütte im Spitalwald ersetzen. Nun braucht es noch das Ja des Parlaments. Daniela Schenker

Das Baugespann steht, der Kredit muss noch genehmigt werden. Archivfoto: Sibylle Meier

Das Bülacher Parlament entscheidet am Montag, ob anstelle der im Mai 2019 abgebrannten Hütte im Spitalwald ein neuer Blockbau erstellt wird. Dies schlägt der Stadtrat vor und beantragt dafür einen Kredit von rund 640’000 Franken. Die Gebäudeversicherung anerkennt für den Schaden einen Betrag von knapp 220’000 Franken. Ausserdem kann sich der Stadtrat vorstellen, einen Teil der ZKB-Jubiläumsdividende für die neue Hütte einzusetzen. Dieser Batzen wurde in Bülach der finanzpolitischen Reserve zugewiesen.

Die neue Waldhütte würde Sanitäranlagen, ein Lager, eine Küche, einen gedeckten Aussenbereich sowie einen Gemeinschaftsraum umfassen und böte Platz für 45 Personen. Zusätzlich möchte der Stadtrat die Erschliessung verbessern und den Benutzenden Wasser, Abwasser sowie Strom zur Verfügung stellen.

Entwicklung der Stadt

Ebenfalls am Montag, 15. November, befindet das Parlament über die Festsetzung des kommunalen Teilrichtplans Siedlung «Angestrebte Nutzungsdichte und Handlungsräume». Damit macht das Parlament grundsätzliche und verbindliche Aussagen zur Siedlungsentwicklung der Stadt Bülach.

Ausserdem stehen verschiedene Kreditabrechnungen und die Begründung des Postulats «Parkplatzersatz» von Stephan Blättler (SVP) auf der Traktandenliste. Die Sitzung beginnt um 19 Uhr in der Stadthalle. Für die Öffentlichkeit steht eine beschränkte Anzahl Plätze zur Verfügung. Anmeldungen müssen via E-Mail an parlament@buelach.ch vorgenommen werden.

