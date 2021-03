Sonniger Mittwoch – Kommt es heute zum ersten Sommertag? Wunderschönes Frühlingswetter: Es werden verbreitet Temperaturen über 20 Grad erwartet. Vielleicht wird gar die 25-Grad-Marke geknackt. Christian Köppel

Die Prognosen im «Wetterflash» von MeteoNews. MeteoNews

Die Temperaturen steigen am Mittwoch auf 20 bis 24 Grad. Das sei am oberen Rand dessen, was für die Jahreszeit möglich sei, schreibt MeteoNews auf Twitter. Dennoch liege der erste Sommertag drin. Doch wo wird die 25-Grad-Marke geknackt? Der Tag wird es zeigen.

Der Morgen startet noch mit frischen 4 bis 5 Grad, dann aber treibt die Sonne die Temperaturen in die Höhe. Einzige einige Quellwolken im Süden trüben den Himmel.

