China und der Ukraine-Krieg – Kommt es jetzt zum Frieden «made in China»? Die chinesische Führung spricht immer nur von der Ukraine-Krise. Was das für den angekündigten Friedensplan bedeuten dürfte. Lea Sahay aus Peking

«Es wird keine Blockkonfrontation geben, wenn wir Frieden und Stabilität wählen»: Chinas Aussenminister Wang Yi an der Münchner Sicherheitskonferenz. Foto: Keystone

Es ist eine Ankündigung, die es in sich hat. «Wir werden etwas vorlegen. Und zwar die chinesische Position zur politischen Beilegung der Ukraine-Krise.» Was die chinesische «Friedensinitiative» genau umfassen soll, sagte Chinas oberster Aussenpolitiker Wang Yi bei der Münchner Sicherheitskonferenz zwar nicht. Dennoch dürfte der chinesische Plan, der ein Jahr nach Kriegsbeginn am Freitag vorliegen soll, mit grosser Spannung erwartet werden. Zumal er an diesem Montag auch zu Gesprächen nach Moskau reiste. Kommt es jetzt zum Frieden «made in China»?