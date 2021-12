Never Mind the Markets: Konjunktur im Schwitzkasten – Kommt jetzt die nächste Rezession? Deutschland gehört zu den Ländern, deren Konjunktur am meisten auf der Kippe steht. Die Bremseffekte könnten sich auch auf die Schweiz auswirken. Andreas Neinhaus

Dass sich die Wirtschaft vom Pandemieschock erholt hat, ist vor allem den privaten Konsumausgaben zu verdanken: Kundinnen in einem Pop-up-Kleiderladen in Bern. Foto: Nicole Philipp

Der konjunkturelle Ausblick hat sich erneut markant eingetrübt. «Die bisherige mechanische Wirtschaftserholung war in vielerlei Hinsicht einfach, nun kommt der schwierige Teil», warnt das Wirtschaftsforschungsinstitut Oxford Economics. Es bezieht sich dabei auf das Bruttoinlandprodukt (BIP) des Euroraums, das sich im dritten Quartal um solide 2,2% zum Vorquartal beschleunigt hat. Der Wachstumsschub liess sich vor allem darauf zurückzuführen, dass die Menschen deutlich mehr Geld für Konsumgüter, Restaurantbesuche etc. ausgaben, nachdem alle Staaten ihre Corona-bedingten Einschränkungen gelockert hatten.

Und nun kommt also der schwierige Part. Das deutsche Ifo-Institut hat diese Woche seine neue Konjunkturprognose vorgestellt. Für Deutschland erwarten die Forscher, dass das BIP im laufenden Quartal 0,5% gegenüber dem dritten Quartal schrumpft. In der anschliessenden Periode von Januar bis März werde es stagnieren. Es fehlt nur wenig, um von einer technischen Rezession zu sprechen. Dazu sind zwei Quartale in Folge mit rückläufigem BIP erforderlich.

Nachdem dieser Ausnahmezustand auf der Angebotsseite seit Monaten anhält, treten inzwischen die ersten Zweitrundeneffekte auf. Die Investitionen wachsen langsamer als ursprünglich erwartet. In Deutschland haben die Unternehmen im dritten Quartal 4% weniger in Maschinen, Software und andere Ausrüstungen investiert. Die weltweit moderaten Auslastungsraten dürften die Bereitschaft, Investitionen zurückzuhalten noch unterstützen.

Auch die Beschäftigung beginnt den Effekt zu spüren. Die Indikatoren signalisieren eine Stagnation, nach der Verbesserung in den vergangenen Monaten. In der Schweiz ist das noch nicht festzustellen.

Dämpfer für die Konsumnachfrage

Dass sich die Wirtschaft dennoch kräftig von dem Pandemieschock erholt hat, ist vor allem den privaten Konsumausgaben zu verdanken. Es besteht Nachholbedarf. Die Konsumentinnen und Konsumenten leisten sich zurückgehaltene Anschaffungen, besuchen Restaurants und reisen wieder. Hohe Konsumentenpreise und die neue Covid-Ansteckungswelle unterspülen nun dieses Fundament der Nachfrage.

Die hohen Energiepreise werden, je länger sie anhalten, die Budgets der Privathaushalte immer mehr belasten. Es geht Kaufkraft verloren. Erhebungen aus verschiedenen Ländern zeigen zudem, dass die Ersparnisse, die während der Lockdowns zugenommen hatten, häufig bereits ausgegeben wurden. Dieser Puffer bei Einkommensengpässen, auf den Konjunkturexperten setzten, ist kleiner geworden.

Die vierte Coronawelle wird das Nachfragewachstum zusätzlich dämpfen. Zwar dürften die staatlichen Massnahmen in den kommenden Monaten weniger drakonisch ausfallen werden als vor einem Jahr. Abgesagte Weihnachtsfeiern im Gastgewerbe und erste Meldungen aus Touristendestinationen über Reiserücktritte deuten aber darauf hin, dass die Wirtschaftserholung nun auch auf der Nachfrageseite Gegenwind erhält.

Fachleute sind sich einig: Die Erholung ist nur aufgeschoben.

Momentan gehört Deutschland zu den Ländern, deren Konjunktur am meisten auf der Kippe steht. Da es sich um die dominierende Volkswirtschaft in Europa handelt, besteht die Gefahr, dass sich die Bremseffekte auch auf die Partnerstaaten auswirken. Die Schweiz gehört dazu.

Die Fachleute sind sich aber einig, dass die wirtschaftliche Erholung nur aufgeschoben ist, aber nicht aufgehoben. Sie soll im Frühjahr 2022 erneut an Fahrt aufnehmen. Wir werden sehen.

Andreas Neinhaus Infos einblenden Foto: Iris C. Ritter Andreas Neinhaus ist seit 1997 als Redaktor bei «Finanz und Wirtschaft» tätig und schreibt über geld- und währungspolitische sowie konjunkturelle Fragen.

