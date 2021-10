Vergessene Zürcher Musikerin – Komponieren gegen alle Widerstände Trotz Begabung konnte sie ihre Leidenschaft, die Musik, nicht zum Beruf machen. Das hielt Martha von Castelberg nicht vom Komponieren ab. Jetzt wird ihr Schaffen geehrt. Sara Belgeri

Bei ihr zu Hause unterhielt Martha von Castelberg ihre Gäste oft musikalisch. Foto: PD

Auf fast keinem Bild sieht man sie lachen. Als junge Frau schaut sie, die Zügel ihres Pferdes in der Hand, furchtlos in die Kamera. Nur ganz selten zeigen ihre Mundwinkel leicht nach oben. Arm in Arm mit ihrem Mann etwa. Ansonsten sieht man sie versunken in ein Buch oder an ihrem Flügel sitzend. Oder in die Ferne schauend, den Rücken stets kerzengerade.

Martha von Castelberg (1892–1971) war eine Frau der Gegensätze. Einerseits Ehefrau und Mutter, andererseits leidenschaftliche Musikerin und Komponistin. Und dies in einer Zeit, in der Frauen «nicht berufsmässig Musik machen durften», wie es die promovierte Musikhistorikerin Verena Naegele ausdrückt. Gemeinsam mit der Musikwissenschaftlerin Sibylle Ehrismann hat sie kürzlich die Biografie «Komponieren, trotz allem» über von Castelberg geschrieben.