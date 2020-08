Themenmorgen in Opfikon – Konflikte angehen und so Burn-outs vermeiden Was können Chefs tun, damit ihre Mitarbeitenden nicht in ein Burn-out laufen? Und wie schafft man es, Konflikte als Chance wahrzunehmen? Um solche und ähnliche Fragen drehte sich der Themenmorgen der Flughafenregion Zürich in Glattbrugg. Barbara Stotz Würgler

Konfliktmanager Wolfgang Walter Wulle spricht während des Themenmorgens «Psychische Erkrankungen am Arbeitsplatz». Foto: Christian Merz

«Zum Glück gibts Konflikte»: Mit diesem provokativen Titel war Wolfgang Walter Wulle die volle Aufmerksamkeit der Zuhörenden gewiss. Der Konfliktmotivator sprach am Freitag auf Einladung des Wirtschaftsnetzwerks Flughafenregion Zürich am Themenmorgen im Priora-Geschäftshaus in Glattbrugg darüber, wie wichtig eine positive Einstellung ist beim Umgang mit schwierigen Situationen. Diese führe dazu, dass im Gehirn zahlreiche Botenstoffe, eine Art «Treibstoffe», entstehen. «Überdenken Sie Ihre Beziehung zu Konflikten», forderte der Coach die anwesenden Führungskräfte auf, denn: «Konflikte sind der Normalzustand.» Ein Leben ohne Konflikte sei weder möglich noch erstrebenswert.