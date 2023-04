7000 Personen zusätzlich – Konflikte um neuen Stadtteil im Industriegebiet Kloten sind absehbar In der Flughafenstadt gibts massiv mehr Arbeitsplätze als Wohnraum. Daher will Kloten künftig auch die Industriezone zum Wohnen nutzen. Aber es gibt Zielkonflikte. Christian Wüthrich

Im Schluefwegsaal verfolgten am Mittwoch vor Ostern gegen 80 Interessierte die Präsentation des Stadtpräsidenten René Huber zur zukünftigen Entwicklung Klotens. Foto: Christian Wüthrich

Die Flughafenstadt hat etwas Einzigartiges, das zunehmend als Problem gesehen wird. Es ist nicht der Flughafen an sich, hat aber viel damit zu tun. Denn täglich pendeln Tausende Menschen von auswärts zur Arbeit dorthin. Die Flughafenstadt lockt mit 30’000 Arbeitsplätzen, kann aber nur Wohnraum für etwas mehr als 20’000 Menschen bieten. «Es gibt einen grossen Druck auf die Wohnsituation bei uns», stellte Klotens Bauvorsteher Roger Isler (FDP) am Mittwoch vor Ostern an einer Informationsveranstaltung zum Thema Stadtentwicklung fest.