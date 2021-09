EHC-Kloten-Coach nach 7:1-Sieg – «Konstanter werden ist das Ziel» Von einer soliden Leistung seiner Mannschaft spricht Jeff Tomlinson nach dem klaren Erfolg in Biasca. Klotens Cheftrainer pusht sie weiter, den Konkurrenzkampf seiner Torhüter ebenso. Dominic Duss

Lässt zu keinem Zeitpunkt locker: Klotens Cheftrainer Jeff Tomlinson verlangt auch von seinen Spielern, dass sie jedes Mal 60 Minuten lang durchziehen. Foto: Andy Müller (freshfocus)

Die Handschrift von Jeff Tomlinson kommt im Spiel des EHC Kloten immer mehr zum Ausdruck. Der Gegner wird früh attackiert, so zu Fehlern gezwungen und sein Tor dann unter Druck gesetzt. Das klappte am Dienstagabend gegen die Ticino Rockets gut. Diesen Schluss zieht auch der Coach nach dem 7:1-Sieg im Tessin: «Ich sah wenig Negatives.»

Positiv war, dass der EHC erstmals in dieser Saison nicht nachliess. «Es waren 60 solide Minuten», kann Tomlinson hervorheben. Konzentriert habe sein Team gespielt. Und aufsässig und aggressiv, so wie das der Kanadier eben sehen will. «Wir wollen die Puckverluste des Gegners erzwingen.» Beispielsweise so, wie 1:0-Torschütze Alexei Dostoinov kurz nach dem 3:0 den Tessinern die Scheibe in deren Zone abluchste und die nächste Chance suchte.