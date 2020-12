Konsumpsychologie – Konsumenten zerstören ihre Handys, um sich ein neues zu gönnen Wenn ein neues Handy auf den Markt kommt, wollen viele sofort auf das jüngste Modell umstellen. Um das schlechte Gewissen über ihre Konsumsucht zu beruhigen, greifen Smartphone-Besitzer auch zu rabiaten Methoden. Karin Kofler

Es ist nicht immer ein Unfall: Kaputtes Smartphone. Foto: LMD

Wer kennt diese Situation nicht: Man kauft sich ein neues Smartphone und ist super happy darüber. Aber schon ein Jahr später kommt das nächste Modell auf den Markt, das noch mehr Features aufweist oder schlicht besser aussieht als das eigene. Und schon liebäugelt man innerlich mit dem neusten Gerät. Das ist auch ein Grund, warum die grossen Hersteller so fleissig neue Modelle auf den Markt bringen. Allein Apple lancierte zwischen 2007 und 2017 insgesamt 15 neue iPhones, Samsung über 30 Varianten des Galaxy S.

Forscher der Coller School of Management der Universität Tel Aviv wollten wissen, wie Konsumentinnen und Konsumenten mit dieser permanenten Versuchung umgehen. Die Ergebnisse sind erstaunlich. Yaniv Shani und seine Mitautoren haben herausgefunden, dass Smartphone-Besitzer kurz nach dem Launch eines neuen Modells plötzlich sorgloser mit ihren aktuellen Smartphones umgehen. So lassen sie etwa ihre Geräte fallen und beschädigen sie so. «Die Eigentümer setzen ihre Smartphones bewusst Gefahren aus, damit sie «zufällig» kaputt gehen», so die Autoren. Mehr als 400’000 Onlineanzeigen für gebrauchte iPhones durchforsteten die beteiligten Wissenschaftler für ihre Studie.