Konzerte in Rümlang – Robbie Williams sorgt für Highlight am Zürich Openair 2023 Das Zürich Openair ist eröffnet. In Rümlang lösen sich in den kommenden vier Tagen die Stars auf den Bühnen ab. Martin Liebrich

Robbie Williams bei seinem Auftritt am Zürich Openair in Rümlang. Foto: Urs Brunner

Das Zürich Openair ist eröffnet. Am ersten Tag gab es die Auftritte von Zara Larsson, Baba Shrimps, Bastian Baker, Marius Bear und Wintershome zu sehen. Für den Höhepunkt des Abends sorgte Robbie Williams. Er ist ehemaliges Mitglied der britischen 1990er-Jahre-Boyband Take That. In seiner Solokarriere hat er während 25 Jahren bisher mehr als 85 Millionen Alben verkauft.

Die schwedische Sängerin Zara Larsson. Foto: Urs Brunner

Die Messlatte für die kommenden Tage in Rümlang ist damit gelegt. Für weitere Höhepunkte werden The Killers, Calvin Harris, Cro oder auch Paul Kalkbrenner sorgen. Auch diverse Schweizer Acts geben sich die Ehre. Beispielsweise werden Stereo Luchs spielen, oder Lo & Leduc. Das Festival dauert bis und mit Samstag.

