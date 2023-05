Ärger in Glattfelden – Kostenexplosion führt zu erneuter Abstimmung über Asylunterkunft Der Gemeinderat ist verärgert. Denn die Kosten für eine neue Asylunterkunft wurden falsch eingeschätzt. Darum kommt sie nun erneut vors Volk. Manuel Navarro

Auf die Verwaltung und den Gemeinderat kommt weitere Arbeit zu. Über eine neue Asylunterkunft muss nochmals abgestimmt werden. Foto: Gesa Lüchinger

Glattfelden benötigt dringend eine Unterkunft, um sein Kontingent an Asylsuchenden unterzubringen. Und eigentlich wäre eine Lösung parat: Ein Holzbau soll den nötigen Raum schaffen, im Mai 2022 wurde dafür ein Kredit in der Höhe von 4,125 Millionen Franken an der Urne genehmigt.