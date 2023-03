Geschütztes Haus in Bassersdorf – Kostet die Rettung des Centrumshüsli wirklich eine Million? An neuen Ideen zur Nutzung eines rund 180-jährigen Hauses vor der Kirche mangelt es nicht. Nun soll eine Machbarkeitsstudie konkrete Zahlen und erste Pläne liefern. Christian Wüthrich

Für das momentan leer stehende Haus «Jm Centrum» vor der reformierten Kirche Bassersdorf wird ein neuer Verwendungszweck gesucht. Archivfoto: Christian Wüthrich

Elf Köpfe suchen nach einer Lösung für das Centrumshüsli in Bassersdorf. Der Erhalt ist zwar gesetzlich vorgegeben, aber die Nutzung für eine breite Öffentlichkeit nicht gesichert. Der Gemeinderat hat die alte Handwerksliegenschaft, die der reformierten Kirchgemeinde gehört, unter Schutz gestellt, aber bislang wusste niemand so genau, wie es mit dem 4000 Quadratmeter grossen Grundstück mitten im Dorf weitergehen soll. Eine spontan zusammengewürfelte Arbeitsgruppe hat in den vergangenen drei Monaten erste Resultate ihres Wirkens zusammengetragen.