Lärmklagen wegen Festival – Krach auf dem Koch-Areal Das antifaschistische Festival Unite auf dem besetzten Areal an der Grenze von Altstetten und Albisrieden hält das Quartier wach – und den Stadtzürcher FDP-Präsidenten.

Die Häuser auf dem Koch-Areal werden seit 2013 von Dutzenden Besetzerinnen und Besetzern genutzt. Foto: Urs Jaudas

Am Freitag und Samstag haben die Besetzerinnen und Besetzer des Koch-Areals an der Grenze von Altstetten und Albisrieden nochmals ein richtig grosses Fest gefeiert. Am antifaschistischen Festival Unite gab es von Freitag um 17 Uhr bis tief in die Nacht auf Sonntag ein vielfältiges Polit- und Konzertprogramm, das zahlreiche Menschen angezogen hatte.