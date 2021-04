Diverse Rücktritte, massive Kritik – Kracht die Super League zusammen, bevor sie starten kann? Englische Clubs wollen die europäische Superliga bereits verlassen. Juve-Präsident Andrea Agnelli reicht seinen Rücktritt ein. Und in Spanien meldet Barcelona: Wir stimmen erst einmal ab!

Der Frust der Fans sorgt auch für Druck: Proteste von Chelsea-Anhängern vor dem Spiel gegen Brighton. Bild: Neil Hall (Keystone)

Manchester City und der FC Chelsea haben sich laut britischen Medienberichten von den Plänen für eine europäische Fussball-Super-League abgewendet. Wie unter anderem Sky News, die «Sun» und die BBC am Dienstagabend unter Berufung auf Insiderquellen berichteten, sollen beide Clubs einen Rückzug eingeleitet haben. Chelsea-Fans, die sich zum Protest gegen die Super-League-Pläne vor dem Stadion Stamford Bridge in London versammelt hatten, feierten bereits, wie auf Videos in sozialen Netzwerken zu sehen war.

Derweil hat Ed Woodward, Vorstandschef von Manchester United, seinen Rücktritt auf Ende Saison bekannt gegeben. Über die genauen Beweggründe des Entscheids ist noch wenig bekannt, allerdings waren gerade rund um United in den 48 Stunden seit Bekanntgabe der Superliga-Pläne massive Proteste laut geworden. Der langjährige Trainer und die Klubikone Alex Ferguson sagte gegenüber «Reuters», dass eine solche Liga 70 Jahre europäische Clubfussballgeschichte zunichte machen würde. Gary Neville wählte schon wenige Stunden nach dem Entscheid deutliche Worte auf Sky Sports und selbst aktuelle Spieler wie Luke Shaw und Bruno Fernandes liessen verlauten, dass sie nicht hinter dem Vorhaben stünden.

Die Clubs sollen am Dienstagabend über Auflösung beraten

Und selbst Andrea Agnelli, Präsident von Juventus Turin und Vorsitzender der europäischen Club-Vereinigung ECA, soll sich am Dienstagabend zum Rücktritt entschieden haben. Agnelli spielte bei den Plänen für die Superliga eine entscheidende Rolle, wurde bei der Uefa am Sonntag mit Bekanntwerden des Unterfangens zur persona non grata und machte sich auch innerhalb der ECA, die sich klar gegen die Superliga ausgesprochen hat, ziemlich unbeliebt.

Agnelli war gemäss Uefa-Präsident Aleksandar Ceferin massgeblich an den Plänen zur Reform der Champions League beteiligt. Ein Vorhaben, das er mit dem zunächst erklärten Beitritt seines Clubs zur Superliga torpediert hatte.

Aus Spanien hat Joan Laporta, Präsident des FC Barcelona, vermeldet, dass in seinem Verein die Clubmitglieder über einen Beitritt zur European Super League (ESL) abstimmen würden.

Verschiedene englische Medien meldeten zudem am Dienstagabend, dass sich Vertreter der 12 Clubs noch in den nächsten Stunden bereits über eine Auflösung des Ligaprojekts beratschlagen würden

Die Superliga will der Champions League der Uefa Konkurrenz machen. Dass die Clubs damit vor allem auch Druck auf den europäischen Verband machen wollen, die Champions-League-Reform nach ihrem Gusto vorzunehmen, ist ein wahrscheinlicher Beweggrund.

