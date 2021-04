Tennis: Nachwuchs-Turniere in Buchs – Um Game, Satz und Sieg auf dem Belag des Maestros Zahlreiche 10- bis 18-Jährige aus nah und fern sind in Buchs zum ersten Turnier in der Region nach der langen Coronavirus-Pause angetreten. Auf demselben Bodenbelag, auf dem Roger Federer trainiert. Walter Baur

Robin Bächi vom TC Buchs-Dällikon zog auf dem blauen Rebound-Ace-Belag in Buchs in der U-16-Kategorie in den Final ein. Foto: Michael Tschannen

Er ist ein spezieller Boden, dieser blaue Rebound Ace in Buchs, das hat sich weit übers Furttal hinaus herumgesprochen. An zwei Turnier-Wochenenden dürfte auch der neuartige Belag dazu beigetragen haben, ambitionierte Juniorinnen und Juniorinnen aus allen Himmelsrichtungen ins Tenniscenter Buchs zu locken. «Ja, wir freuen uns sehr, dass auch Tennistalente aus Basel, Bern, dem Tessin und sogar dem Ausland zu uns gekommen sind», befand Turnierleiter Timo Nägeli. Die Buchser Turniere wurden dank der im März in Kraft getretenen Lockerungen der Coronavirus-Schutzmassnahmen im Bereich des Wettkampfsports der unter 20-Jährigen möglich. Die offen ausgeschriebenen Wettkämpfe an beiden Wochenenden zählen zur «Zürich Tennis Juniors Trophy», den offiziellen Kader-Turnieren des Zürcher Regionalverbandes. So ging es in Buchs auch um gute Resultate, um die eigenen Chancen an den Selektionstagen für überregionale Kader zu verbessern.