Zu wenig Wasser im Rhein – Kraftwerk Eglisau bringt aktuell nicht einmal die halbe Leistung Aufgrund der anhaltenden Trockenheit führt der Rhein derzeit viel zu wenig Wasser. Die Leistung des Wasserkraftwerks Eglisau ist darum stark reduziert. Flavio Zwahlen

Das Wasserkraftwerk rund vier Kilometer unterhalb der Gemeinde Eglisau ging 1920 in Betrieb und wurde 2012 umfassend saniert. Foto: Madeleine Schoder

Kein Risiko bedroht die Schweiz gemäss dem Bund aktuell mehr als jenes einer Strommangellage. Die Trockenheit in Mitteleuropa, die geringe Verfügbarkeit der Atomkraftwerke in Frankreich und der Krieg in der Ukraine sind in den kommenden Monaten Risiken für die Versorgung der Strommärkte. In der Lagebeurteilung vom Dienstag schreibt das Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung (BWL) jedoch, dass die Versorgung mit Strom gegenwärtig noch sichergestellt ist.