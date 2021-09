Obergericht Zürich – Kranführer trifft keine Schuld an schlimmem Unfall Ein fürchterliches Ereignis auf der The-Circle-Baustelle beschäftigt seit über drei Jahren die Justiz. Für den Kranführer gab es nun ein gutes Ende. Daniela Schenker

Die Circle-Baustelle im April 2018. Kurz nachdem diese Aufnahme entstand, ereignete sich der folgenschwere Vorfall. Foto: Leo Wyden

«Tragische Unfälle machen betroffen, und man sucht nach einem Schuldigen», sagte der Anwalt eines Kranführers am Montag am Obergericht. «Aber mein Klient trägt keine Schuld.»

Tatsächlich war mehr als tragisch, was im April 2018 auf der Baustelle von «The Circle» beim Flughafen Zürich geschah, denn bei einem Arbeitsunfall wurde ein Portugiese so schwer verletzt, dass elf Operationen erforderlich waren. Seither ist der Mann querschnittgelähmt. Die Frage, wer die Schuld an diesem Schicksal trägt, beschäftigte dreieinhalb Jahre später das Zürcher Obergericht. Dorthin hatte der Kranführer den Fall weitergezogen, nachdem ihn das Bezirksgericht Bülach wegen fahrlässiger schwerer Körperverletzung zu einer bedingten Geldstrafe von 13’000 Franken verurteilt hatte.