Hochschule für Heilpädagogik – Kreatives Gestalten in und mit der Natur 15 Studierende der Hochschule für Heilpädagogik erlebten zusammen mit der Künstlerin und Lehrbeauftragten Ingrid Walser aus Boppelsen eine wertvolle Zeit im Wald.



Anstatt in den Studiengänge Logopädie, Psychomotoriktherapie oder Gebrädensprachdolmetschen am Laptop Theorie zu büffeln, entdeckten die Studierenden kürzlich ihren individuellen, kreativen Ausdruck in der Natur im Gründwald. Die Lehrbeauftragte und Künstlerin Ingrid Walser sagte dazu: « Wir erinnern uns an die Schönheit der Natur und bringen das spielerische Element zurück. Wir werden kreativ, arbeiten mit den Händen und versinken ganz darin – wie früher, als wir die Zeit noch vergessen haben.»

Bei sich selber ankommen

In unserer aktuell vorwiegend digitalen Welt stelle die Natur die Balance wieder her, erzählte die Bopplisserin. Denn in die Natur zu gehen, bedeute immer auch analog unterwegs zu sein. Daher blieben Sportuhr, Schrittzähler und Handy während der Exkursion zu Hause. «Gehe in den Wald, um bei dir selbst anzukommen und um deine Kreativität wieder zu entdecken. Die Natur klärt vieles. Fragen, Zweifel, Ängste und vieles mehr verblassen», erzählte Walser. «Da wir ein Teil von ihr sind, sind auch wir kreative Wesen. Im hektischen Alltag geht die Verbindung zu unserer natürlichen Umgebung leider oft verloren. Wir lassen uns von der Natur inspirieren, damit unsere Kreativität wieder erwachen kann.»

Schulkinder arbeiten fleissig mit

An einem Vormittag im Grünwald waren die Studierenden plötzlich umringt von einer Schar Zweitklässler, die mit erstaunten Augen betrachteten, was die Grossen da produzierten. Diese Gelegenheit wurde von den künftigen Therapeutinnen und Therapeuten dankbar für ein «Praktikum» genützt. Sie integrierten die eifrigen Kinder in ihren Gestaltungsprozess, was für alle eine grosse Bereicherung war.

Die künstlerische Umsetzungen und mehr als 20 Installationen werden im Grünwald noch eine ganze Weile zu bestaunen sein. Vor allem das bezaubernde Feendorf, das von den Studierenden am letzten Tag gegenüber von der Grillstelle liebevoll gestaltet wurde, lässt sicher alle Kinderherzen höherschlagen.



