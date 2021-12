Gemeindeversammlung Oberweningen – Kredit für Asylunterkunft im Sinne des Gemeinderats angenommen Nach dem Entscheid des Souveräns dienen die gelben Container aus Rümlang bald als Ersatz für die bestehenden Wohneinheiten für Asylsuchende in Oberweningen. Barbara Gasser

Nach der Abstimmung an der Gemeindeversammlung stehen diese Container aus Rümlang bald an der Chlupfwisstrasse in Oberweningen. Foto: PD

250’000 Franken kostet der Ersatz für die bestehende Asylunterkunft in Oberweningen, die in einem sehr schlechten Zustand ist. Weil in Rümlang ein Bundesasylzentrum gebaut wird, braucht diese Gemeinde ihre Container nicht mehr. Vier davon kann Oberweningen zum Preis von 50’000 Franken erwerben. Für den Transport, die Entsorgung der bisherigen Unterkunft, Anschluss an die Fernwärme, bauliche Massnahmen, Installationen und Umgebungsarbeiten wird mit weiteren 200’000 Franken gerechnet.

Der Gemeinderat gelangte am Mittwoch mit einem entsprechenden Kreditantrag an die Gemeindeversammlung. Ein Stimmbürger stellte einen Änderungsantrag und wollte zusätzlich 35’000 Franken für eine Fotovoltaikanlage auf dem Dach in den Kredit integrieren. Diesen Antrag lehnten die 36 anwesenden Stimmberechtigten (3 Prozent) mit 19 zu 5 Stimmen ab. Hingegen hiessen sie den Antrag des Gemeinderats einstimmig gut.

Budget mit rund 400’000 Franken Defizit genehmigt

«Das Defizit für das Budget 2022 fällt heftiger aus als erwartet», sagte Gemeindepräsident Richard Ilg. Trotzdem spricht er von einer soliden Finanzlage der Politischen Gemeinde. Er weist zwar darauf hin, dass die Barreserve in den kommenden zwei bis fünf Jahren wohl weiter abnehmen werde. «Wir haben jedoch genügend Geld auf dem Konto, um die finanziellen Herausforderungen zu meistern.»

Ein Grund für die Mindereinnahmen ist der tiefere Steuerkraftausgleich durch den Kanton, weil Oberweningen einen höheren Steuerertrag aufweist. Aber auch die Grundstückgewinnsteuern fallen tiefer aus als in den Vorjahren. Weiter stehen Investitionen in den Bereichen Hochwasserschutz und für verschiedene Strassenprojekte an.

Die Stimmberechtigten akzeptierten das Budget einstimmig. Es weist einen Aufwand von 7,7, Millionen Franken und einen Ertrag von 7,3 Millionen Franken auf. Der Steuerfuss bleibt weiterhin bei 33 Prozent. Er wurde ebenfalls einstimmig genehmigt.

Barbara Gasser ist Redaktorin für das Ressort Zürcher Unterland mit Themenschwerpunkt Gesellschaft. Sie ist seit vielen Jahren im Journalismus tätig und hat für verschiedene Medien gearbeitet. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.