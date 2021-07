Wegen Belagsschäden – Kreisel in Dietlikon muss gesperrt werden Das Tiefbauamt muss in Dietlikon Schäden an der Bahnhof- und der Bassersdorferstrasse reparieren. Deshalb ist der Kreisel während des kommenden Wochenendes nicht passierbar. Manuel Navarro

Wegen einer Baustelle ist der Kreisel bei der Bahnhofstrasse in Dietlikon am nächsten Wochenende gesperrt. Foto: Michael Trost

Das kantonale Tiefbauamt nimmt sich vom 16. bis zum 30. Juli die Bahnhof- und die Bassersdorferstrasse in Dietlikon vor. Bei beiden Strassen müssen Schäden am Fahrbahnbelag behoben werden. Mit der Reparatur begonnen wird am kommenden Freitag um 19 Uhr.

In einer ersten Phase wird der Belag beim Kreisel mit dem gelben Stern repariert. Dort treffen sich die Bahnhofstrasse, die Klotenerstrasse, die Bassersdorferstrasse und die Riedmühlenstrasse. Aus Gründen der Platzverhältnisse und der Arbeitssicherheit müssen diese Arbeiten unter einer Vollsperrung des Kreisels ausgeführt werden, schreibt das Tiefbauamt. Der Verkehr wird während dieser Zeit entsprechend umgeleitet. Die Bauarbeiten können jedoch nur bei trockener Witterung durchgeführt werden. Ist es zu nass, wird die Reparatur – und damit auch die Vollsperrung – um zwei Wochen verschoben.